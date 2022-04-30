Курган, 30 апреля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Курганской области лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне жилой застройки в районе ПАО «Синтез», где накануне произошёл взрыв, соответствуют санитарным нормативам. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Пресс-служба СУ СКР по Курганской области Взрыв на «Синтезе»

Напомним, в Курганской области вечером 29 апреля на территории фармацевтического предприятия «Синтез» произошёл взрыв, пострадал один из сотрудников. Специалисты Роспотребнадзора оперативно выехали на место.

«Результаты проб атмосферного воздуха, взятых в зоне жилой застройки в районе комбината «Синтез», соответствуют гигиеническим нормативам. Исследования были проведены санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» по 12 показателям: хлор, ацетон, метанол, бензол, толуол, этилбензол, П-ксилол, М-ксилол, О-ксилол, хлорбензол, стирол, фенол», — говорится в официальном заявлении надзорного ведомства.

Как ранее сообщало РЕ, по факту травмирования рабочего на ПАО «Синтез» возбуждено уголовное дело.