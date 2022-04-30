Донецк, 30 апреля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Менее чем за час ВСУ четырежды обстреляли территорию ДНР. Об этом 30 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«06:40 — н.п. Новгородское — н.п. Широкая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы. ️06.45 — н.п. Новгородское — Шахта Гагарина: применялись крупнокалиберные пулеметы. ️07.10 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 5 мин калибром 120 мм.️ 07.27 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 7 гранат из СПГ», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибра 122 мм.