Москва, 30 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Высокий риск роста заболеваемости COVID-19 существует в России в июне. Об этом 30 апреля сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Минздрав России Михаил Мурашко

Министр здравоохранения РФ пояснил, что именно сейчас очень важно пройти ревакцинацию, так как по прогнозам Минздрава РФ, высокий риск новой волны заболеваемости COVID-19 существует с конца мая — начала июня. Мурашко уточнил, что такая опасность может возникнуть в связи со снижением коллективного иммунитета.

По мнению главы Минздрава России, желательно не ждать подъёма заболеваемости, а заняться его профилактикой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минздрава России Мурашко рассказал, когда будут в России восстановлена плановая медпомощь в том объёме, который был до пандемии.