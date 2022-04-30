Иркутск, , 08:02 — REGNUM В Иркутской области с 30 апреля усилено наземное и воздушное патрулирование лесопожарной обстановки. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, сегодня запланирована работа пяти воздушных судов по авиамаршрутам над Тайшетским, Нижнеудинским, Иркутским, Качугским, Еланцинским, Усть-Ордынским, Баяндаевским лесничествами.

Пожар Cameron Strandberg

Накануне, 29 апреля, ликвидировано 10 пожаров, площадью 214,3 га. Причина всех этих пожаров – человеческий фактор.

В тушении было задействовано 141 сотрудник лесопожарных формирований и 47 единиц наземной техники. В авиационном мониторинге — два Ан-2 и один легкомоторный самолет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля в западных, центральных и южных районах Иркутской области введён особый противопожарный режим.

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