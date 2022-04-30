Ахалцихе, Грузия, 1 мая, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Большое количество грузовых автомобилей, везущих грузы из Армении в Россию, скопилось на въезде в грузинский город Ахалцихе, сообщает 29 апреля sknews. ge.

Supermac1961 Грузовики

Около 200 грузовиков уже неделю стоят около города. Водителям приходится оставаться на ночь в автомобилях. Особенно страдают те, кто перевозит скоропортящиеся продукты. Колонна большегрузов растянулась на несколько километров. По словам водителей, патрульная полиция не пропускает их в направлении таможни Казбеги-Ларс. Что стало причиной задержки, неизвестно, так как грузинские власти об этом официально ничего не сообщили.

Большинство водителей, остановленных в Ахалцихе, говорят, что груз перевозится из Армении в Россию. По их словам, они беспрепятственно пересекли Ниноцминдскую таможню на армяно-грузинской границе. Почему им не разрешают въехать в направлении Казбеги-Ларсс, они не знают. Водители утверждают, подобная ситуация возникла в первые за долгие годы.

По неофициальной информации, распространившейся среди водителей, причиной такой пробки стала крайне медленная работа российских таможенников, которые по непонятным причинам пропускают на терииторию России не по 300 грузовиков в день, как было раньше, а всего-навесго по 10.

Служба доходов министерства финансов Грузии утверждает, что грузинская таможня в Казбеги работает в обычном режиме, и никаких задержек с грузинской стороны нет.

МВД Грузии не объясняет точных причин остановки трейлеров и лишь сообщило, что патрульная полиция контролирует очереди и постепенно пропускает машины к границе.