Чита, 30 апреля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Порядка 70 мешков мусора собрали сотрудники администрации губернатора Забайкалья во время субботника в Чите 30 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкалья Субботник

«Более 60 человек вышли на уборку улицы Бабушкина в границе улиц 9 января — Ленинградская. Убрались и на разделительной полосе дороги. Собрали около 70 мешков мусора», — сообщили участники субботника.

Как сообщало ИА REGNUM, Чите проходит уборка территорий в рамках месячника по санитарной очистке. Каждая суббота начинается уборки улиц, а 21 мая планируется общегородской субботник.

Напомним, более 100 тысяч жителей вышли на организованные субботники в Краснодаре 16 апреля.

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