Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Ходатайство защиты бывшего президента США Дональда Трампа об отмене присужденного ему ежедневного штрафа в размере $10 тысяч отклонено судом американского штата Нью-Йорк, 29 апреля передал телеканал CNN.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о наказании за «неуважение к суду», связанном с тем, что политик не предоставил ранее документы о деятельности своей компании по требованию генеральной прокуратуры региона.

Он должен будет выплачивать указанную сумму каждые сутки, пока не выдаст запрошенные бумаги. Судья отклонила подданную адвокатами Трампа апелляцию, поскольку в его показаниях «отсутствуют какие-либо полезные детали и не говорится, где и как именно он хранил документы, а также, где эти бумаги находятся сейчас».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Дональд Трамп обвинил генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс в том, что она продолжает «охоту на ведьм», пытаясь привлечь его к суду.

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