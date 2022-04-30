Южно-Сахалинск, , 07:48 — REGNUM Пожар на электростанции ГРЭС-2 в селе Ильинское на Сахалине ликвидирован, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем канале в Telegram.

Пожар Dave Hogg

«Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля возгорание произошло в технологическом здании на ГРЭС-2 в Сахалинской области. По предварительной версии, в помещении загорелся турбогенератор. Из-за происшествия произошло отключение второго блока электростанции с нагрузкой 60 МВт.

В ликвидации возгорания принимали участие 14 спасателей и пять единиц спецтехники. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 сотрудников. Сведений о пострадавших не поступало.

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