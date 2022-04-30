Москва, 30 апреля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Все основные объёмы плановой медпомощи планируется восстановить после 12 мая в России. Об этом 30 апреля рассказал журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Roszdravnadzor.ru Михаил Мурашко

Министр здравоохранения России уточнил, что сегодня ещё около 40 тыс. коек в стране используются для пациентов, больных COVID-19. При этом в период пандемии происходило наращивание конечной мощности — строились инфекционные центры. К настоящему времени, по словам Мурашко, объёмы высокотехнологичной помощи уже постепенно возвращаются к допандемийным показателям.

Как отметил глава Минздрава России, основные объёмы плановой медпомощи в России планируется восстановить после 12 мая. По словам министра здравоохранения России, у людей, переболевших COVID-19 сохраняется высокий риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врач-инфекционист посоветовал провести майские праздники на воздухе.