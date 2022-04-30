Кито, 30 апреля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайной ситуации в трех провинциях страны в связи с ростом преступности в этих регионах. С соответствующим заявлением он выступил в эфире государственного телевидения.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

«В соответствии с декретом я объявляю режим чрезвычайной ситуации в провинциях Гайяс, Манаби и Эсмеральдас», — заявил он.

Режим ЧС в этих регионах вводится сроком на 60 дней. В этот период в провинциях будет действовать комендантский час с 23:00 до 05:00. Также в регионы направят около 9 тыс. военнослужащих и полицейских для борьбы с организованной преступностью и наркотрафиком.