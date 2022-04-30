* запрещённая в России организация

Донецк, , 07:41 — REGNUM Семейная пара с ребенком, которая смогла покинуть комбинат «Азовсталь» в Мариуполе по гуманитарному коридору, рассказала «Известиям» о встречах с боевиками нацгруппировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Семья Савиных была в бункере в бомбоубежище с 8 марта по 28 апреля, там вместе с ними был 4-месячный младенец.

Глава семьи Михаил проработал на «Азовстали» мастером 20 лет, а супруга Наталья — 15, переводчиком. На заводе укрылись, когда их район начали обстреливать.

По его Михаила, впервые представители «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появились 10 марта. Приехали впятером на небольшом фургоне. По мнению Натальи, их сразу заинтересовала территория завода с бункерами.

«Это всегда были группки по 3−5 человек, не больше — до последних дней. Интерес проявили к бункеру — потому что, во-первых, они увидели, что есть генератор, электричество, есть условия. Он достаточно большой, комфортный. А мы там, мирные, сидим и занимаем», — заявила собеседница, добавив, что бойцы там обосновались и использовали мирных граждан в качестве прикрытия, не разрешая эвакуироваться.

29 апреля с территории завода по гуманитарному коридору удалось выйти семье Савиных.