Москва, 30 апреля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» поздравляет Воздушно-космические силы России с успешным пуском новой лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2». 30 апреля об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Allocer Макеты различных компоновок ракет-носителей «Ангара»

Новая ракета с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк 29 апреля в 22:56 мск. В расчётное время специалисты взяли под управление выведенный на орбиту космический аппарат. Пуск прошёл в штатном режиме.

В Роскосмосе отметили, что создание комплекса «Ангара» является одним из приоритетных направлений развития отечественной системы средств выведения. В госкорпорации подчеркнули, что этот комплекс позволит запускать с территории России космические аппараты всех типов.

Семейство носителей «Ангара» разрабатывается на основе универсальных ракетных модулей. Комплекс включает как лёгкие ракеты «Ангара-1.2», так и тяжёлые носители «Ангара-5».