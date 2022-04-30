Киев, , 07:35 — REGNUM Донос о посещении Крыма послом Азербайджана в Молдавии Гудси Османовым стал поводом для заведения уголовного дела на дипломата на Украине.

Российские силовые структуры получили архив так называемой «прокуратуры по Автономной республике Крым и г. Севастополю», брошенный украинскими силовиками, сбежавшими из Херсона после начала российской военной спецоперации, передает РИА Новости.

Среди некоторых документов оказались материалы, свидетельствующие о заведенном деле на Османова. 6 марта 2021 г. в прокуратуру по «Автономной республике Крым и Севастополю» обратился Гейдар Огуз — главред азербайджанского информационно-аналитического портала Ovqat.com. Он сообщил, что, по его данным, было возбуждено уголовное дело по факту визита в Крым посла Азербайджана в Молдавии Гудси Османова и просил пояснить, насколько верна данная информация.

11 марта 2021 г. офис генпрокурора Украины направил замглавы прокуратуры по «Автономной республике Крым и Севастополю» Нариману Сулейманову для организации розыска главы «Национального совета тюрков-карапапаков Украины Дашгы» на Гюльмамедова. В обращении указывается, что речь шла о посещении иностранцами Крыма.

Уже 15 марта 2021 г. на имя главреда оформили ответ прокуратуры по «Автономной республике Крым и Севастополю», который подписал начальник ее отдела Егор Ребров. По его словам, поступило обращение о посещении послом Азербайджана в Молдавии Крыма, и что прокуратура проводит процессуальное руководство уголовным делом по факту нарушения порядка въезда на полуостров.

После того как Крым стал российским регионом в марте 2014 г., Украина не ликвидировала работавшие на полуострове органы своих силовых ведомств, а передислоцировала их в Херсон. Оттуда украинские силовики за госсчет имитировали свою деятельность уже в виртуальном правовом поле бывшего региона Украины.