Боржоми, Грузия, 1 мая, 2022, 02:18 — ИА Регнум. По мнению эксперта Гии Хухашвили, предприятия по розливу знаменитой грузинской минеральной воды «Боржоми» должны быть незамедлительно выкуплены правительством Грузии, сообщает 29 апреля sknews. ge.

Matsievsky Боржоми

«Остановка заводов «Боржоми» — это не просто проблема бизнеса и даже не социальная проблема. Я уже говорил, что этот бренд является неотъемлемой частью грузинской материальной и нематериальной культуры. Соответственно, это стратегический объект, и приостановка его деятельности, это — вопрос государственной безопасности, не говоря уже о многомиллиардных потерях, которые связаны с риском потери активов, накопленных за многовековую историю. Поэтому предприятие должно быть немедленно национализировано (выкуплено), в связи с чем я обратился к властям несколько месяцев назад, но они даже ухом не повели. Впоследствии приватизация может быть возможна на политически застрахованных условиях», — сказал эксперт.

Напомним, что оба завода по розливу минеральной воды «Боржоми» остановили свою работу, так как против российского предпринимателя Михаила Фридмана, под чьим контролем находится компания IDS Borjomi Georgia, были введены западные санкции.