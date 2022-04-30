Москва, , 07:31 — REGNUM Число граждан с ограниченным правом выезда за рубеж к началу мая возросло в России до 5 млн человек. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Флаг ФССП

По данным ФССП, число постановлений об ограничении права выезда за рубеж в отношении граждан России составляло 5 млн по состоянию на 1 апреля. В том числе в Москве проживает 235 человек, попавших в число невыездных.

Таким образом, в ФССП отметили рост количества граждан с временным ограничением на выезд за пределы Российской Федерации с конца декабря 2021 года. Осенью 2021 года насчитывалось 4,2 млн невыездных граждан, в конце декабря число таких граждан возросло до 4,6 млн человек.

В то же время, год назад, на начало мая 2021 года, в России ограничение на въезд действовало в отношении 5,1 млн человек. В Москве год назад таких граждан насчитывалось 227 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что судебные приставы города Калуги принудительно выдворили по решению суда девятерых иностранцев за пределы Российской Федерации.

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