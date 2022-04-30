Сува, , 07:17 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи у берегов Фиджи, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Zeml.info

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 455 километрах к северо-востоку от населенного пункта Сува. Глубина залегания очага подземных толчков составила десять километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в Папуа — Новой Гвинее зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1. Его очаг находился в районе города Маданг на глубине десяти километров. Пострадавших не было.