Кишинёв, 30 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Молдавия должна беспокоиться по поводу попыток «затащить» ее в НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 апреля в интервью телеканалу Al Arabiya.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

Так он ответил на вопрос, необходимо ли Кишинёву опасаться чего-то из-за специальной военной операции РФ на Украине.

«Они должны беспокоиться о своём собственном будущем, потому что их затаскивают в НАТО, и я не думаю, что это поможет безопасности Молдавии», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заверила, что Молдавия не планирует вступать в Североатлантический альянс. 27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавские вооруженные силы нуждаются в усилении, несмотря на нейтральный статус страны.