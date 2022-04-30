Париж, , 07:15 — REGNUM Жители Франции, принявшие у себя украинских беженцев, начинают чувствовать усталость и разочарование. Об этом 29 апреля сообщает издание Le Figaro.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Во Франции на сегодняшний день, согласно данным Управления по иммиграции и интеграции, пособие в размере 426 евро в месяц получают около 70 тыс. украинских беженцев. При этом французы, предоставляющие жильё беженцам с территории Украины, не получают никаких выплат от государства за свою помощь.

Как отмечают многие жители Франции, размещая у себя украинцев, они не предполагали, что на помощь им придётся бесконечно тратить своё время и средства. Многие надеялись, что со временем беженцы обретут самостоятельность и начнут сами зарабатывать, но без знания языка украинцам оказалось сложно получить работу.

Кроме того, французам, принявшим у себя беженцев, приходится тратить своё время на сопровождение этих людей в магазины, административные учреждения и в другие места. При этом у многих возникают сложности в бытовом плане: часто беженцы оказываются делать какую-либо работу по дому и стесняют своим присутствием хозяев.

Многие французы признавались, что давая жильё украинским беженцам, рассчитывали на то, что государство предложит какую-то альтернативу в долгосрочной перспективе, либо кризис будет урегулирован. Но в итоге им приходится менять привычный образ жизни, опекая беженцев, так как госслужбы не хотят вмешиваться в создавшуюся ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Болгарии правительство одобрило программу, согласно которой работающим беженцам с территории Украины будет оплачиваться жильё.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии работающим украинским беженцам будут оплачивать жилье