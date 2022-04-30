Донецк, 30 апреля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибра 122 мм. Об этом 30 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04.50 — н.п. Новомихайловка — н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее Кировский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу киевских боевиков.