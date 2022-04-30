Петропавловск-Камчатский, , 07:14 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 3,5 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Последствия землетрясения ♒ ♒ ♒ ♒

«Землетрясение произошло в точке с координатами 55,31° северной широты, 160,56° восточной долготы», — рассказали в ведомстве.

Эпицентр землетрясения располагался в 131 километре к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 44 километров. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры не было. Местные жители не обращались в экстренные службы в связи с произошедшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля землетрясение магнитудой 4,2 произошло на территории Мексики. Его очаг находился в 3 километрах от Хальтенанго-де-ла-Пас на глубине 193 километров. Пострадавших не было.