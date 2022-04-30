Москва, , 07:13 — REGNUM Космический аппарат Минобороны РФ, запущенный лёгкой ракетой-носителем «Ангара-1.2», успешно достиг целевой орбиты. 30 апреля об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Вывоз и установка ракеты космического назначения «Ангара-1.2ПП» на стартовом комплексе космодрома Плесецк (сс) Андрей Моргунов

Ракета «Ангара-1.2» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк 29 апреля в 22:56 мск. В расчётное время запущенный ракетой космический аппарат достиг целевой орбиты и был принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — сообщили в Минобороны.

Первый испытательный пуск новой российской ракеты лёгкого класса «Ангара-1.2» был произведён в 2014 году. Тогда при испытаниях использовался габаритно-массовый макет полезной нагрузки.

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