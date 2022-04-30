Калининград, , 07:11 — REGNUM В Калининграде и Балтийске 29 апреля прошли военно-патриотические акции «Zа мир без нацизма», организованные в рамках проведения Всероссийского музыкального телемарафона. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Разгромим фашистских окупантов

Митинги-концерты, в которых приняли участие представители командования Балтийским флотом (БФ), руководства области и городов, военнослужащие гарнизонов и жители Калининградской области, проводились в самом западном регионе России по решению министра обороны РФ. Их участники выразили поддержку российским военнослужащим, сражающимся с нацизмом на Украине.

пресс-служба ЗВО «В рамках марафона состоялись выступления артистов Ансамбля песни и пляски и военного оркестра Балтийского флота, концертной группы морской пехоты БФ «Чёрные береты», а также городских творческих коллективов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном парке Новосибирска 29 апреля прошёл митинг-концерт «Zа мир – без нацизма!». Мероприятие посвящалось памяти граждан, замученных украинскими нацистами, а также поддержке Вооружённых сил России, участвующих в спецоперации.

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