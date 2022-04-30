Москва, , 07:05 — REGNUM В майские праздники стоит больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом. Об этом рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

1 мая в Новосибирске Анна Алябьева © ИА REGNUM

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«На свежем воздухе проводите больше времени, а не в помещении», — отметил он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, как провести праздники, чтобы уменьшить риски заражения коронавирусом.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о подготовке к новой волне коронавируса в РФ. По его словам, подъем заболеваемости COVID-19 возможен в конце весны — начале лета, и ситуация будет зависеть от поведения самих граждан.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев считает, что новая волна COVID-19, скорее всего, будет слабее, чем в феврале.