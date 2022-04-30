Куала-Лумпур, 30 апреля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 542 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 2579 носителей SARS-CoV-2. При этом шестеро из них приехали из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории государства. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 445 897 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в Малайзии числится 50 294 активных случая заболевания COVID-19. При этом 78 пациентов находятся в реанимации, из них 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что с начала пандемии в Малайзии выздоровел 4 360 061 человек.