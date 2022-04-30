Вашингтон, 30 апреля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Отказаться от подготовки провокаций на Украине с применением оружия массового уничтожения призвало правительство Соединённых Штатов российское посольство в Вашингтоне. Об этом 30 апреля сказано в заявлении, опубликованном в телеграм-канале российского диппредставительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическая атака

Российские дипломаты обратили внимание на обвинения в адрес России, которые последовали от заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. По словам Дженкинс, Россия якобы нарушила международные обязательства и сохранила у себя химическое оружие. Дженкинс считает, что Россия якобы готовится применить это оружие на Украине.

В посольстве России указали на полученные в ходе спецоперации Минобороны России неопровержимые данные о подготовке США разного рода провокаций с целью обвинения российских вооружённых сил в применении оружия массового уничтожения. При этом Госдеп США уже распланировал порядок «расследования» данной провокации и уже назначил лиц, ответственных за его проведение.

«Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу», — отметили в российском посольстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биолабораторий США, обнаруженных на Украине.