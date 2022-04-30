Тбилиси, 1 мая, 2022, 02:10 — ИА Регнум. С 1 мая в гражданам Грузии придётся платить значительное большие суммы за получение документов, удостовореяющих личность, сообщает 29 апреля sknews. ge.

Georgian patriot Грузинский паспорт

Так, плата за электронное удостоверение личности повысится с 30 ($ 10) до 60 лари ($ 20). А за заграничный паспорт, содержащий биометрическую информацию, придётся выложить вместо 100 лари ($ 33) 150 лари ($ 50).

Также увеличится доплата за оперативность выдачи этих документов. Так, выдача удостоверения в течении одного рабочего дня обойдётся уже в 150 лари ($ 50). Выдача же заграничного паспорта за тот же срок будет стоить 350 лари ($ 115).