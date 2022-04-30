Джакарта, 30 апреля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо решил «ради восстановления мировой экономики» пригласить главу Украины Владимира Зеленского на саммит G20 (Группы двадцати), который пройдет на острове Бали в ноябре 2022 года. Об этом сообщило новостное агентство ANTARA со ссылкой на слова индонезийского лидера.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

По его словам, в Джакарте считают, что «Большая двадцатка» в настоящий момент играет роль катализатора восстановления мировой экономики. Видодо отметил, что на указанный процесс влияют «две большие вещи»: пандемия коронавиируса и специальная военная операция на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля власти США и ряд других стран G7 (Группы семи) призвали Индонезию, которая является председателем G20, пригласить Владимира Зеленского в качестве наблюдателя на саммит организации.

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