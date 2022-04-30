Челябинск, 30 апреля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Челябинске два 37-летних местных жителя осуждены за изготовление и сбыт наркотических средств и за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает опресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, эти граждане произвели почти три килограмма синтетических наркосредств, из них 781 грамм разложили в закладки, а ещё часть хранили для дальнейшего сбыта. В сентябре 2020 года их задержали.

Также было установлено, что один из граждан нелегально хранил у себя ружьё «Сайга-МК» и боеприпасы к нему. Областной суд назначил одному из подсудимых 21 с половиной, а второму — 20 лет колонии строгого режима. Также они обязаны уплатить крупные штрафы.