Анадырь, 30 апреля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. На Чукотке с 1 мая в связи со стабилизацией эпидемической ситуации отменяется масочный режим в общественных местах. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

пресс-служба правительства Чукотского автономного округа «С 1 мая в Чукотском автономном округе частично отменяется обязательный масочный режим… Решение связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе».

Соответствующее изменение в постановление №38 было внесено губернатором Романом Копиным.

Как следует из документа, в магазинах, общественном транспорте и аэропортах требование о ношении масок отменяется. Они остаются обязательными только при посещении медицинских и аптечных организаций, а также организаций социального обслуживания населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлён до 1 июня 2022 года.

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