Заречный, Свердловская область, , 06:28 — REGNUM В селе Мезенском Свердловской области при пожаре погибли три человека. Из них два ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного главка МЧС.

Пожар Dave Hogg

Как отмечает руководитель пресс-службы Владимир Пургин, сообщение о возгорании на улице Главной поступило в МЧС в 03:23 по местному времени (01:23 мск). Первые пожарно-спасательные подразделения приехали на место уже через семь минут. Горел частный дом и надворные постройки. В течение 40 минут пожар удалось локализовать.

В результате открытое горение ликвидировали на площади 100 кв. метров. Пострадали пять человек, среди которых три ребёнка. Их госпитализировали. А в ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружили тела погибших.

Причина трагедии устанавливается.