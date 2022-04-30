Иркутск, , 06:24 — REGNUM Особый противопожарный режим объявлен в 29 муниципалитетах Иркутской области, включая сам Иркутск, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

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Сообщается, что режим вводится «в связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области». Он будет действовать в период с 30 апреля по 15 июня.

На эти сроки в муниципалитетах будут действовать ужесточенные требования по пожарной безопасности. В частности, жителям ограничат посещение лесов, запретят разводить костры, сжигать траву, а также проводить пожароопасные работы вблизи жилых домов.

Ранее сообщалось, что 28 апреля в Иркутской области ликвидировали девять лесных пожаров. Общая площадь возгораний оценивалось в 201,9 гектара.