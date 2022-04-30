София, 30 апреля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Италия должна вскоре отправить в Болгарию примерно 800 своих военнослужащих, которые присоединяться к многонациональной боевой группе НАТО. Об этом заявил начальник обороны болгарской армии адмирал Эмил Ефтимов 29 апреля в интервью телеканалу БНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В состав указанного подразделения уже включены и выполняют совместные тренировки болгарские военные, а также американская рота боевых бронированных автомобилей Stryker.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля министерство обороны Великобритании объявило, что по меньшей мере 8 тысяч британских военнослужащих будут участвовать в масштабных учениях НАТО в Восточной Европе, которые будут проводиться летом 2022 года для отработки действий против российской армии сразу в нескольких европейских странах.

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