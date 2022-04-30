Южно-Сахалинск, 30 апреля, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Возгорание произошло в технологическом здании на электростанции ГРЭС-2 в селе Ильинское на Сахалине. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Dave Hogg Пожар

По предварительным данным, загорелся турбогенератор в технологическом здании, из-за чего специалистам пришлось остановить в нём технологический процесс. Дефицит мощности был ликвидирован за счёт Сахалинской ТЭЦ-1.

Как уточнил губернатор региона Валерий Лимаренко, из-за пожара произошло отключение второго блока, нагрузка составляла 60 МВт. Ограничений населения по энергоснабжению удалось избежать. Министру энергетики Сахалинской области Михаилу Гузенко дано поручение оперативно выехать на место для оценки ситуации.

В результате происшествия никто не пострадал. Все 30 сотрудников ГРЭС-2 эвакуировались из здания самостоятельно. В тушении пожара принимают участие 14 сотрудников МЧС и пять единиц техники. По данным местных СМИ, огонь перекинулся на кровлю, борьба с огнём продолжается.

Причина возгорания не установлена, обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.