Москва, , 06:11 — REGNUM В субботу, 30 апреля, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Переменчивая погода Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 1 мая в Москве также переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер северо-западный 6−11 м/с, ночью — западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +3… +11 °C днём. Ночью — −4… +1 °C.

В воскресенье, 1 мая, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +7… +12 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −1… +4 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в праздничные выходные дни — 30 апреля и 1 мая — ожидается прохладная погода, местами будут приниматься дожди с мокрым снегом.

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