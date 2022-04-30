Пекин, 30 апреля, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Решение России прекратить поставки своего газа в Польшу и Болгарию на фоне отказа Варшавы и Софии платить в рублях является «самым жестким ответом» Москвы на санкции Запада, 29 апреля написал в статье для издания «Хуаньцю шибао» декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Он отметил, что несмотря на активные попытки избавиться от энергетической зависимости от РФ, Европа не может увеличить импорт углеводородов из Катара и США, поскольку необходимая нефтегазотранспортная инфраструктура для этого отсутствует. Боцян также подчеркнул, что США не способны быстро решить проблему нехватки нефти и газа в ЕС, уже задействовав всю мощь своей системы транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

По словам декана, американским компаниям не хватает судов для доставки голубого топлива европейским потребителям. Эксперт добавил, что в ближайшие годы названые им проблемы будут держать на высоком уровне стоимость энергоносителей из-за медленных сделок и больших транзакционных издержек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что ЕС планирует к концу 2022 года довести свою зависимость от энергоносителей из России до одной трети, а к концу 2027 года — избавиться полностью.