Миасс, Челябинская область, , 06:06 — REGNUM В Миассе Челябинской области полицейские пресекли незаконную деятельность спа-салона. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Всего задержанными оказались десять человек. Среди них 43-летний организатор и трое администраторов. Установлено, что злоумышленники вовлекали людей в противоправную деятельность с помощью интернета. В числе «работниц» оказались жительницы Златоуста, Челябинска, Миасса и других городов.

Возбуждено уголовное дело. За организацию занятия проституцией задержанным грозит до шести лет колонии.