Боржоми, Грузия, , 02:04 — REGNUM Профсоюз агропромышленного комплекса, торговли и промышленности Грузии выступил с заявлением по поводу остановки производства на обоих заводах по розливу минеральной воды «Боржоми», сообщает 29 апреля sknews. ge.

Боржоми Matsievsky

«Мы понимаем и осознаём сложную ситуацию. Из-за интересов предприятия сотрудники уже отказались от какого-либо вознаграждения за поддержание рабочего процесса на заводах, что свидетельствует об их корпоративном патриотизме, но есть предел, после которого невозможно обеспечить семьи социально.

Это тот момент, когда профсоюз, работодатель и правительство должны сделать всё, чтобы сохранить рабочие места и производственный процесс, но не за счёт ухудшения социально-экономического и правового положения работников. Мы готовы защитить каждого члена профсоюза, их рабочие места и источник дохода», — говорится в заявлении профсоюза.

По словам главы профсоюза Георгия Диасамидзе, одной из причин остановки производственного процесса на заводах стала нехватка ресурсов, поскольку компания больше не могла закупать необходимую для производства минеральной воды продукцию. Проблемы, связанные с финансами компании, последовали за санкциями, введенными в отношении России.

«Завод пришёл в такое состояние, потому что владельцем, как известно, является российский бизнесмен Михаил Фридман, который был включён в санкционный список. Из-за этого счета компании арестованы в грузинских банках. По словам администрации, у них нет возможности купить те компоненты, которые необходимы для производства «Боржоми», включая этикетки, крышечки и саму бутылку. Кроме того, некоторые страны больше не импортируют минеральную воду, и поэтому продажи «Боржоми» фактически сократились на 60−70%», — сказал Диасамидзе.

В настоящее время профсоюз ведёт консультации по согласованию позиций с работниками. Основный вопросы — это поддержание уровня заработной платы и сохранение рабочих мест для сотрудников.

«Мы, профсоюз, обязательно выскажем свою позицию и будем защищать наших членов… Понятно, что налицо кризис… Никто не знает, когда возобновится производство. Есть несколько вариантов. Если, например, заводы продолжают работать, необходимо изменить условия труда, что может повлиять на заработную плату. Есть какой-то финансовый предел, после которого человек больше не может существовать… Второй вариант — это реорганизация. В прошлом году были протесты, и сейчас никто из сотрудников не поддерживает реорганизацию. Реорганизация означает, что кто-то должен быть уволен, а кто-то должен остаться. Такая тупиковая ситуация, и мы ищем выход», — объяснил Диасамидзе.

Он считает, что правительство должно быть заинтересовано в возбновлении производства компании, потому что минеральная вода «Боржоми» является своего рода «послом» Грузии во многих странах, и компания вносит довольно большую сумму налогов в бюджет страны. А при тяжёлом социальном положении в стране оставление нескольких сотен человек без работы может стать серьезным ударом по их семьям.

По словам одного из сотрудников компании IDS Borjomi Georgia, администрация предложила снизить работникам заработную плату на 50%.

Служба по связям с общественностью компании объяснила, что IDS Borjomi Georgia не обсуждает возможность увольнения сотрудников, и сотрудникам всё равно будет выплачена зарплата.

«Всего с нами работает от 1000 до 1500 человек. Это — дистрибьюторы, сотрудники головного офиса и заводов. В период, когда производство будет остановлено, сотрудники будут получать заработную плату и не останутся без денег. Вопрос об увольнениях на данный момент не обсуждается, и мы надеемся, что производственный процесс будет восстановлен в ближайшее время», — заявили в компании.

В настоящий момент IDS Borjomi Georgia пришлось остановить строительство готового на 80% третьего завода по розливу минеральной воды. Компания владеет долгосрочными правительственными лицензиями на добычу воды из скважин. В частности, в феврале была получена лицензия на добычу воды из трёх скважин на срок в 25 лет. По её условиям компания должна добывать 365 000 м3 воды ежегодно. Однако из-за приостановления работ компания вряд ли сможет добыть такой объем воды.

Активы международной компании IDSBorjomiBeverages, в состав которой входит IDS Borjomi Georgia, находятся не только в Грузии, но и в России и на Украине. В частности, компании принадлежит три российских завода по розливу бутилированной воды «Святой источник» в Костроме, Липецке и Новосибирске, а на Украине она владеет двумя заводами по розливу бутилированной воды «Миргородская» и «Моршинская».