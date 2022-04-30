Богота, 30 апреля, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Высший судебный орган Колумбии 29 апреля вынес решение о приостановке экстрадиции в США главаря наркокартеля «Клан залива» Дайро Усуги по прозвищу Отоньель, считавшегося самым разыскиваемым преступником в Колумбии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте инстанции.

Цитата из х/ф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. СССР Наркобарон

«Государственный совет приказал приостановить исполнение решения об экстрадиции Дарио Антонио Усуги по прозвищу Отоньель до тех пор, пока не будет вынесено решение по иску от его предполагаемых жертв».

Отмечается, что решение об экстрадиции Усуги до завершения расследования «нарушает основополагающие права» истцов, «как пострадавших от действий, приписываемых» главарю «Клана залива», являющейся крупнейшей преступной организацией в Колумбии, занимающейся наркоторговлей.

Напомним, в октябре 2021 года власти Колумбии сообщили о задержании самого разыскиваемого наркоторговца страны, арестованного в результате совместной операции сотрудников полиции с военными.

В апреле о решении экстрадировать Усуги в США, где в отношении него выдвинуты обвинения в наркоторговле, объявил президент Колумбии Иван Дуке.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Колумбии совместно с полицией задержали главаря одной из банд в составе наркокартеля «Клан залива» Фаусто Паласиоса.