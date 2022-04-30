Абуджа, 30 апреля, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Пассажирский автобус врезался в грузовой автомобиль на шоссе в штате Огун на юго-западе Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийского управления безопасности дорожного движения.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик. В транспортных средствах на момент аварии находились 16 человек. Из них семеро погибли на месте ДТП, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

В управлении отметили, что дорожной аварии можно было бы избежать. Однако водитель автобуса не смог вовремя снизить скорость, чтобы не уйти в занос на мокрой трассе во время дождя.