Пхеньян, 30 апреля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Заявление о необходимости укреплять военную мощь страны и «превентивно сдерживать» ядерную угрозу сделал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом 29 апреля сообщило северокорейское Центральное информационное агентство (ЦТАК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Лидер КНДР сделал своё заявление на военном параде в честь 90-летия создания армии Северной Кореи. Ким Чен Ын отметил необходимость сохранять абсолютное преимущество вооружённых сил страны и улучшать их с целью «превентивно и последовательно сдержать и разгромить все опасные попытки и угрожающие акции», если возникнет такая необходимость.

Угрожающими акциями северокорейский лидер назвал «ядерную угрозу со стороны враждебных сил», которая, по словам Ким Чен Ына, постоянно ужесточается.

Лидер КНДР назвал гарантией безопасности для страны её «огромную наступательную мощь и подавляющую военную мощь» и призвал военачальников поддерживать превосходство вооружённых сил Северной Кореи, которое Ким Чен Ын назвал «абсолютным».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Южной Корее спрогнозировали сроки новых ядерных испытаний КНДР.