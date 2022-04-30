Богота, 30 апреля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. ВВС Венесуэлы якобы нарушили воздушное пространство Колумбии и якобы высадили военнослужащих на территории республики, заявляет пресс-служба колумбийского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

«Министерство иностранных дел информирует международное сообщество о недавнем нарушении суверенитета Колумбии военнослужащими на службе венесуэльского режима вблизи муниципалитета Тибу департамента Норте-де-Сантандер», — заявили дипломаты.

Утверждается, что военные Боливарианской Республики якобы 26 апреля высадили вооруженных военнослужащих на территории Колумбии. В связи с этим в Боготе считают, что Каракас нарушил суверенитет республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил президента Колумбии Ивана Дуке в подготовке диверсий на венесуэльской территории. По его словам, колумбийские власти планировали забросить на территорию Боливарианской Республики диверсантов.