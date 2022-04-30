Анкара, 30 апреля, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Вызов турецкого посла в Берлине в министерство иностранных дел Германии является вмешательством ФРГ во внутренние дела Турции, написал в своем микроблоге турецкий министр юстиции Бекир Боздаг.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Дипломата вызвали из-за приговора правозащитнику Осману Кавале, получившего пожизненный тюремный срок в Турции. Боздаг отметил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в дела Анкары. Он подчеркнул, что Турция полностью независима, как и ее судебная система, которая принимает решения от имени турецкого народа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля власти Франции выразили сожаление по поводу пожизненного приговора Осману Кавале, а также призвали к «немедленному освобождению правозащитника» и «снятию всех обвинений против его». Кавала был осужден за попытку свергнуть конституционный строй Турции и сместить турецкое правительство.