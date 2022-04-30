Херсон, Украина, , 05:29 — REGNUM В освобождённый от власти нацистского киевского режима Херсон из России доставили очередную партию гуманитарной помощи, безопасность которой в пути обеспечили российские военнослужащие. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

Пункт выдачи гуманитарного груза мирным жителям развернули на площади Свободы, расположенной в центре города. Российским военным в выдаче продуктовых наборов и предметов первой необходимости помогали волонтёры из числа местных жителей.

пресс-служба Минобороны РФ «Всего помощь получили около тысячи жителей Херсона. В первую очередь — граждане преклонного возраста. Беременные женщины, а также женщины с детьми помимо стандартного продуктового набора, включающего в себя крупы и сахар, консервацию, сгущённое молоко и растительное масло, также получили детское питание и подгузники».

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска ВС России поразили 13 военных объектов Украины, в том числе ракетный комплекс «Точка-У», которым был нанесён удар по Херсону.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы Росгвардии за неделю помогли доставить 187 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей Украины.

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