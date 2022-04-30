Мехико, , 05:18 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали сейсмологи на территории Мексики. Об этом 30 апреля сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Yaelo

Подземные точки были зафиксированы в 00:52 по Всемирному координированному времени (03:52 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 193 км. Эпицентр находился в 13 км к северо-востоку от города Хальтенанго-де-ла-Пас (штат Чьяпас), в котором проживает 10 400 человек.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,1, которое произошло в Папуа-Новой Гвинее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение