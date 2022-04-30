Боржоми, Грузия, 1 мая, 2022, 01:51 — ИА Регнум. С 29 апреля в Грузии была остановлена работа обоих заводов по розливу знаменитой минеральной воды «Боржоми», сообщает 29 апреля sknews. ge.

Ninuca1212 Боржоми

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Производитель воды компания IDS Borjomi Georgia выступила с заявлением, разъясняющим причину остановки производства.

«Сообщаем, что с начала боевых действий на Украине компания IDS Borjomi Georgia оказалась в сложной ситуации. В дополнение к сложной ситуации на основных рынках сбыта продукции был ограничен доступ к банковским счетам, что не позволило компании получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами. Компания продолжала функционировать с надеждой на существенное улучшение ситуации, которое, к сожалению, пока не достигнуто. Учитывая вышеизложенное, компания вынуждена временно приостановить производственный процесс на обоих заводах по розливу «Боржоми» с 29 апреля. Мы надеемся, что в ближайшем будущем ситуация улучшится, и у нас будет возможность возобновить функционирование», — говорится в заявлении компании.

IDS Borjomi Georgia добывает и производит минеральные воды под брендами «Боржоми» и «Ликани», а также питьевую воду «Источники Боржоми» и «Бакуриани». Ранее она называлась Georgian Glass & Mineral Water. В 2004 году компания, совладельцем которой являлся олигарх и деловой партнёр Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили, учредила на своей базе международную компанию IDS Borjomi International, позже переименованную в IDS Borjomi Beverages, имеющую подразделения в России и на Украине. В начале 2013 года семья Патаркацишвили объявила, что 60% акций компании были проданы инвестиционной компании «Альфа Групп», принадлежащей российскому миллиардеру Михаилу Фридману, за $ 460 млн.

По состоянию на 31 декабря 2020 года активы IDS Borjomi Georgia составляли $ 87 млн. В 2020 году компания получила доход в размере $119,7 млн. (из них в России — $ 41,9 млн.), но при этом понесла убытки в размере $ 49 млн., в то время как в 2019 году доход компании составил $ 140,17 млн., а прибыль — $ 17,3 млн.

Фридман попал под западные санкции в марте этого года. После этого у компании начались проблемы со сбытом продукции. В частности, в Эстонии торговые сети сняли «Боржоми» с продажи.