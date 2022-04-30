Токио, 30 апреля, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) положительно оценило работы по подготовке Японии к сбросу очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом говорится в заявлении на сайте японского министерства экономики, торговли и промышленности.

(сс) IAEA Imagebank АЭС «Фукусима»

Отмечается, что организация признала надлежащими и соответствующими международными стандартами безопасности меры предосторожности, которые были приняты при проектировании установок для сброса воды.

В МАГАТЭ также считают, что радиационное воздействие после аварии на станции стало значительно ниже уровня, который определили японские власти. Глава ведомства Коити Хагиуда пообещал, что Токио будет и дальше сотрудничать с организацией и пытаться заручаться поддержкой в вопросе по сбросу воды в океан как в Японии, так и в других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января на АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 4 тонн специального раствора, необходимого для поддержания ледяной стены, построенной под станицей.