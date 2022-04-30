Любляна, 30 апреля, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Решение об отправке материальной помощи на Украину приняло правительство Словении. Об этом 29 апреля сообщило Slovenian Press Agency.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словения

Уточняется, что размер материальной помощи составляет €179 165. Властями Словении одобрена отправка на Украину 100 IP-телефонов, 40 комплектов настольных компьютеров с мониторами, 60 ноутбуков, 2 тыс. антенн и 39 единиц кабелей, а также бензиновых генераторов.

Помощь будет отправлена через механизм гражданской защиты Европейского Союза.

Напомним, в Словении в начале марта правительство приняло решение о создании межведомственной рабочей группы для координации гуманитарной и технической помощи Украине. Группа будет координировать сбор, хранение, транспортировку и передачу гуманитарной и технической помощи киевской власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Македонии заверило Украину в возможности предоставления военной помощи.