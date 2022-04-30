Сеул, , 05:03 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 43 286 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 12 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи заражения связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что заболеваемость COVID-19 в республике продолжает снижаться. В частности, в Южной Корее уже неделю выявляют не более 100 тыс. инфицированных ежесуточно. Также снижается и число пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 237 878. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 70 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 22 794 человека.