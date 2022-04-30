Владивосток, 30 апреля, 2022, 05:00 — ИА Регнум. В селе Хвалынка Спасского района Приморского края произошёл крупный пожар на частной ферме. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар

Информация о пожаре поступило в дежурную часть в 02:04 по местному времени (19:04 мск 29 апреля).

пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю «Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы. На момент прибытия пожарных деревянный сарай был охвачен пламенем. В результате пожара строение уничтожено огнём на площади около 800 квадратных метров».

По данным ведомства, при пожаре никто из людей не пострадал. В настоящее время устанавливается количество погибшего в огне крупного и мелкого рогатого скота.

В тушении принимали участие восемь человек личного состава части и две единицы пожарной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке сотрудники МЧС потушили пожар на нефтебазе в Кировском районе города. Огонь вспыхнул после обстрела предприятия украинскими военными.