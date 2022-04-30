Москва, , 04:40 — REGNUM Страны Запада и их сателлиты нужно смириться с многополярностью мира и с геополитическими реалиями. Такое заявление сделал 29 апреля глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентству «Синьхуа».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Лаврова, США взяли на себя роль «вершителей судеб человечества» и пытаются навязать американоцентричную модель мироустройства.

«Дошло до того, что западное меньшинство пытается подменить сформированную по итогам Второй мировой войны ооноцентричную архитектуру и международное право собственным «порядком, основанным на правилах». Эти правила Вашингтон и его союзники пишут сами, а затем навязывают международному сообществу в качестве обязательных для исполнения», — пояснил глава МИД России.

Как отметил глава МИД России, странам Запада надо учесть, что мир многополярен, и чем раньше они смирятся с геополитическими реалиями, тем будет лучше для них самих и для международного сообщества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Лавров призвал США и страны НАТО прекратить поставки оружия Киеву, если они действительно хотят урегулирования кризиса на Украине.

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